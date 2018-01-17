Хоккейная «Северсталь» уступила нижегородскому «Торпедо».

17.01.2018 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» прервала свою шестиматчевую победную серию. Играя на своем льду, металлурги уступили нижегородскому «Торпедо».
Накануне гости активней начали матч, но счёт открыли череповчане: шайбу с пятачка в ворота соперника перевел Александр Щербина. Отыграться нижегородцам удалось ближе к перерыву, реализовав первое же большинство.

Во втором периоде уже гости вышли вперёд, но спустя полторы минуты Павел Чернов реализует  большинство «Северстали» и сравнивает счёт. В третьем отрезке игры Александр Евсеенков во второй раз вывел «Северсталь» вперёд. Но удержать это преимущество череповчане не смогли: менее чем запять минут до окончания основного времени матча Касперс Даугавиньш забрасывает шайбу. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 3:3, а победу «Торпедо» одержала в серии послематчевых буллитов - победная шайба на счету Дениса Паршина.


Несмотря на это поражение, «Северсталь» сумела набрать очко и подняться на седьмую строчку в Западной конференции, обойдя московский «Спартак», который накануне уступил СКА. Следующий матч череповчане проведут завтра - на своём льду примут ярославский «Локомотив». Это будет последний матч для «Северстали» на своем льду в Регулярном чемпионата этого сезона. 

Тэги: хоккей
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