Госдума отклонила законопроект о наказании за незаконное обогащение

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект группы депутатов от «Справедливой России», которым предлагается ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления — «незаконное обогащение», сообщают РИА новости.

"В первую очередь необходимо отметить правовую неопределенность относительно того, какие действия виновного должны признаться преступными <…>. Само по себе превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении, тем более что в законопроекте не указан порядок определения стоимости таких активов", — заявил на пленарном заседании депутат от партии "Единая Россия", член комитета по госстроительству и законодательству Николай Брыкин.

По словам Николая Брыкина, в проекте закона нет сведений о том, за какой срок чиновник обязан отчитаться об источниках доходов. В таком случае все доходы свыше пяти миллионов рублей, полученные более чем за три года до отчетного периода и потому незадекларированные, окажутся незаконными. Тогда обвиняемым придется доказывать свою невиновность, а это, по словам депутатов, противоречит Конституции.

Авторы законопроекта предлагали ввести в УК новый состав преступления в соответствии со статьей 20 Конвенции ООН против коррупции. Считать незаконным обогащением следует значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов, говорилось в пояснительной записке. Наказывать за это предполагалось в зависимости от должности чиновника и объема обогащения: за особо крупный размер — лишением свободы на срок от пяти до семи лет и штрафом, равным пятикратной сумме незаконного обогащения.