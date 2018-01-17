В Верховажье пьяный бывший инструктор по вождению не захотел идти по морозу пешком и угнал автомобиль

17.01.2018 [Происшествия]

В Верховажье угнали машину у девушки, которая оставила ее на парковке у супермаркета и пошла за покупками.

Угнанный "ВАЗ" объявили в розыск. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, опросили свидетелей, зафиксировали следы, оставленные на месте стоянки машины и отсмотрели видео с камер наблюдения. Под подозрение попал мужчина среднего возраста. В течение часа угнанный автомобиль нашли на другом конце села. Сотрудники обошли ближайшие дворы и в одном из домов нашли подозреваемого - он распивал алкоголь со знакомым.

Мужчину задержали. В ходе беседы он сознался в содеянном.

- 54-летний задержанный рассказал, что увидел на стоянке машину, у которой из замка зажигания торчали ключи. Он раньше работал инструктором по вождению и разбирается в разных машинах, поэтому управление любой из них не вызывает у него затруднения. Будучи в состоянии опьянения он решил, что прокатиться на авто будет лучше, чем идти по холоду, и поехал к знакомому. Потом он оставил машину подальше от нужного адреса,- сообщает УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон"

Тэги: пьянство, угон
Фото областного УМВД
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