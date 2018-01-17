Выставка фотографий полуразрушенных русских усадеб открылась в доме купца Левашова

В доме купца Левашова в Вологде открылась выставка московских фотографов Саши Мановцева и Максима Серегин «Магия утраченного идеала». Экспонатами выставки стали пятнадцать фотографий из книги «Русские усадьбы – место и время».

На черно-белых снимках запечатлены застывшие во времени старинные русские поместья подмосковья: готический дом усадьбы Авчурино, фрагменты интерьера дома Щепочкиных усадьбы Полотняный Завод, ворота парадного двора и скульптура льва на пилоне ворот в усадьбе Знаменское-Раёк, общие виды поместий Никольское-Гагарино, Быково, Середниково, Кирицы.

Любой сохранившийся фрагмент – башня парадного въезда, капитель колонны, купол домового храма, лучи парковых аллей, кариатида или грифон – свидетельствует о сложной гармонии и тщательной продуманности архитектурного ансамбля. Напряженный фон и темные тона будто намеренно сгущают краски над разрушающими зданиями и придают снимкам некий драматизм, сообщает сайт cultinfo

- Русская усадьба в её теперешнем состоянии требует для своего воскрешения очень больших затрат, и не только материальных. Ещё нужны знания, культура, понимание важности задачи, ответственность и амбиции. Не меньшие, чем были у прежних владельцев. Значительность и масштаб замысла, красота архитектуры, могущество, амбиции и причуды владельцев – всего этого до сих пор не утратили «русские Версали»... Даже если от роскошных дворцов и разбитых на английский и французский манер парков остались только руины, даже если в анфиладах комнат – больничные койки, в парадном зале – столовая санатория, а на подмостках крепостных театров играет ветер», – пишет московский журналист Ольга Кабанова.

Дворянские усадьбы в провинциальной России становились центрами европейской материальной, художественной, интеллектуальной и технической культуры. Усадебных поместий, к примеру, на Вологодчине в 1913 году насчитывалось 64. Многие из них утрачены, но сохранившиеся до нашего времени бывшие барские дома сегодня стали памятниками истории.

Посетить выставку можно до 29 января. Требуется предварительная запись по тел. 72-43-78

Адрес дома купца Левашова: ул. Герцена, 37. Вход свободный.