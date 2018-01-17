Выставка фотографий полуразрушенных русских усадеб открылась в доме купца Левашова

17.01.2018 [Культура]

В доме купца Левашова в Вологде открылась выставка московских фотографов Саши Мановцева и Максима Серегин «Магия утраченного идеала». Экспонатами выставки стали пятнадцать фотографий из книги «Русские усадьбы – место и время».

На черно-белых снимках запечатлены застывшие во времени старинные русские поместья подмосковья: готический дом усадьбы Авчурино, фрагменты интерьера дома Щепочкиных усадьбы Полотняный Завод, ворота парадного двора и скульптура льва на пилоне ворот в усадьбе Знаменское-Раёк, общие виды поместий Никольское-Гагарино, Быково, Середниково, Кирицы.

Любой сохранившийся фрагмент – башня парадного въезда, капитель колонны, купол домового храма, лучи парковых аллей, кариатида или грифон – свидетельствует о сложной гармонии и тщательной продуманности архитектурного ансамбля. Напряженный фон и темные тона будто намеренно сгущают краски над разрушающими зданиями и придают снимкам некий драматизм, сообщает сайт cultinfo

- Русская усадьба в её теперешнем состоянии требует для своего воскрешения очень больших затрат, и не только материальных. Ещё нужны знания, культура, понимание важности задачи, ответственность и амбиции. Не меньшие, чем были у прежних владельцев. Значительность и масштаб замысла, красота архитектуры, могущество, амбиции и причуды владельцев – всего этого до сих пор не утратили «русские Версали»... Даже если от роскошных дворцов и разбитых на английский и французский манер парков остались только руины, даже если в анфиладах комнат – больничные койки, в парадном зале – столовая санатория, а на подмостках крепостных театров играет ветер», – пишет московский журналист Ольга Кабанова.

Дворянские усадьбы в провинциальной России становились центрами европейской материальной, художественной, интеллектуальной и технической культуры. Усадебных поместий, к примеру, на Вологодчине в 1913 году насчитывалось 64. Многие из них утрачены, но сохранившиеся до нашего времени бывшие барские дома сегодня стали памятниками истории.

Посетить выставку можно до 29 января. Требуется предварительная запись по тел. 72-43-78

Адрес дома купца Левашова: ул. Герцена, 37. Вход свободный.

Тэги: фотографии, выставки
Фото: cultinfo.ru
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде переполнен рынок жилья: застройщики разоряются
В Великом Устюге дети снимали на телефоны, как две школьницы избивали друг друга около школы
Афера в законе: в Вологде с бывших клиентов «Ростелекома» требуют деньги брянские коллекторы
Плесень и шум дождя: в Белозерске переселенцы жалуются на новое жилье
Самолет из Москвы в Вологду задержали на час из-за опоздавшего губернатора Вологодской области
Клиенты лишенного лицензии «Северного кредита» смогут получить свои деньги в «Сбербанке»
Центробанк направил в суд заявление о банкротстве «Северного кредита»
В Вологде отменили аукцион на изготовление чучела Масленицы за 410 тысяч рублей
Решение о передаче паркоматов в Вологде "Ростелекому" будут обжаловать в кассационном суде
Вологодская область снова вышла на первое место в России по количеству банкротов на душу населения
15.01.2018 [Общество]

Афера в законе: в Вологде с бывших клиентов «Ростелекома» требуют деньги брянские коллекторы

6508
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ранее судимый череповчанин украл у пенсионера телевизор
В Вологде организуют одну крещенскую купель в Прилуках
Вологжане завоевали медали Всероссийских соревнований по конькобежному спорту
Хоккейная «Северсталь» уступила нижегородскому «Торпедо».
Госдума отклонила законопроект о наказании за незаконное обогащение
В Верховажье пьяный бывший инструктор по вождению не захотел идти по морозу пешком и угнал автомобиль
Выставка фотографий полуразрушенных русских усадеб открылась в доме купца Левашова
 
15.01.2018 [Общество]

Афера в законе: в Вологде с бывших клиентов «Ростелекома» требуют деньги брянские коллекторы

6508
0
17.01.2018 [БлогоVO]

По поводу видео, снятого ульяновскими курсантами

1511
0
17.01.2018 [Обзор Прессы]

«Мы прыгали до потолка»

539
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика