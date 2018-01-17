Вологде присвоили звание «Город трудовой доблести и славы»

Межгосударственный союз городов-героев присвоил Вологде звание «Город трудовой доблести и славы». Это почетное международное звание является наивысшей формой признания заслуг города и его жителей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вологда его удостоилась за мужество и массовый трудовой героизм в годы войны.

15 тысяч вологжан, а в те годы это каждый десятый житель города, ушли на фронт, 8 тысяч человек не вернулись с полей сражений. Кроме того, Вологда, являясь тыловым городом, внесла огромный трудовой вклад в общую Победу, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вологда - единственный город в Советском Союзе, который в годы Великой Отечественной войны был базой для снабжения трех фронтов: Волховского, Ленинградского и Карельского. На заводах города выпускалось более 100 наименований военной продукции – от бронепоездов до мин и обмундирования бойцов Красной армии. Именно в областной столице был сформирован легендарный военно-санитарный поезд № 312, который за годы войны перевез более 25 тысяч раненых. А всего к распределительно-эвакуационному пункту, размещенному в Вологде, было прикреплено 60 санитарных поездов, которые вывезли с передовой более миллиона бойцов.

«Пройдя лечение в вологодских госпиталях, 650 тысяч солдат вернулись обратно на фронт. И этому в немалой степени способствовали вологжане. Лишь один факт – в годы Великой Отечественной войны жители нашего города сдали для раненых 35 тонн крови. Вологжане приняли десятки тысяч жителей блокадного Ленинграда, вологжане днями и ночами стояли у станков, отдавая все для фронта и для Победы. Вологда, безусловно, заслуженно получила почетное звание «Город трудовой доблести и славы», и мы гордимся тем, что заслуги вологжан получили достойное признание. Уверен, что это не только повысит статус Вологды, но и станет еще одной возможностью для патриотического и духовно-нравственного воспитания людей разных возрастов», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Международное звание «Город трудовой доблести и славы» было учреждено в 2010 году. Вологда стала 20-м городом, которому оно присвоено. С ходатайством об этом глава города вышла еще в прошлом году. При этом Череповец получил звание в 2016 году. Высокой чести также удостоены Челябинск, Магнитогорск, Закаменск, Новосибирск и Электросталь (Подмосковье), Златоуст (Челябинская область), Волхов, Дзержинский, Ишимбай, Королёв, Камышин, Лысьва (Пермский край), ​Миасс, Северодвинск, Улан-Удэ, Фрязино, Чапаевск, Ярославль.

Теперь областной столице будет вручена подтверждающая звание грамота и памятный орден. Кроме того, город получает право установить стелу с гербом и текстом постановления о присвоении звания.

- Статус «Город трудовой доблести и славы» позволит Вологде участвовать в патриотических проектах, которые проходят под эгидой Межгосударственного союза городов-героев, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, ранее за вклад в победу в Великой Отечественной войне Вологда в 1982 году была удостоена ордена Октябрьской Революции – одной из высших наград Советского Союза.