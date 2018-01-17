Прокуратура требует привести в порядок непроезжую дорогу к поселку Становое в Грязовецком районе

17.01.2018 [Общество]

Прокуратура Грязовецкого района требует у местных властей привести в порядок дорогу к поселку Становое, по которой в декабре 2017 года не смогла проехать пожарная машина.

Напомним, инцидент произошел 7 декабря. Сигнал о возгорании в поселке Становое поступил на пульт «01» в 18.33. Расстояние до ближайшей пожарной части – 42 километра. Часть пути – до поселка Спасский – пожарные проехали на машине, а потом 7 километров им пришлось идти пешком. Все это время пожар с помощью мотопомпы тушили местные добровольцы, а когда на место прибыли специалисты, дом уже сгорел. Пожар унес жизни двух человек.

После сообщений о пожаре в СМИ прокуратура совместно с ГИБДД провела проверку состояния дороги «Спасское-Засечное-Задорка-Глубокое-Становое».

- Указанная автомобильная дорога, протяженностью 4,8 километра, находится в неудовлетворительном состоянии, проезд по ней транспортных средств, в том числе экстренных служб, затруднен, что создает предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, причинить ущерб их имуществу, - сообщает прокуратура.

Правоохранители посчитали, что непроезжее состояние дороги обусловлено ненадлежащим исполнением своих полномочий должностными лицами органа местного самоуправления.

В адрес главы муниципального образования Сидоровское внесено представление об устранении нарушений закона, которое в данный момент находится на рассмотрении.

Тэги: дорога
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