В Вытегре возбудили уголовное дело в отношении мужчины, избивавшего жену

17.01.2018 [Происшествия]

В Вытегре в отношении местного жителя возбудили уголовное дело - мужчину подозревают в истязаниях и угрозе убийством жены.

В местную полицию обратилась 41-летняя жительница Вытегры. Женщина рассказала, что муж угрожает ее убить и бьёт. 45-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признался, что несколько раз дома побил супругу.

-Участковые уполномоченные полиции поставили на профилактический учет и контроль подозреваемого в совершении преступления и будут систематически проверять его по месту жительства,- сообщает УМВД по Вологодской области.

В отношении вытегорца возбудили уголовное дело по статьям "Угроза убийством" и "Истязание".

Тэги: насилие
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