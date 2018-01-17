В Вытегре возбудили уголовное дело в отношении мужчины, избивавшего жену

В Вытегре в отношении местного жителя возбудили уголовное дело - мужчину подозревают в истязаниях и угрозе убийством жены.

В местную полицию обратилась 41-летняя жительница Вытегры. Женщина рассказала, что муж угрожает ее убить и бьёт. 45-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признался, что несколько раз дома побил супругу.

-Участковые уполномоченные полиции поставили на профилактический учет и контроль подозреваемого в совершении преступления и будут систематически проверять его по месту жительства,- сообщает УМВД по Вологодской области.

В отношении вытегорца возбудили уголовное дело по статьям "Угроза убийством" и "Истязание".