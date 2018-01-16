Победителем аукциона на дополнительную уборку снега в Вологде стала "Магистраль"

16.01.2018 [Общество]

ООО "Магистрали" выиграло очередной контракт департамента городского хозяйства администрации Вологды. Подробно об этой закупке Newsvo писал в конце декабря.

Аукцион состоялся 10 января, сумма контракта – 30 миллионов рублей. За эти деньги, «Магистраль» должна будет убрать улицы, которые и так уже убирает, еще 34 раза.

Напомним, с "Магистралью" у города уже заключен контракт  «на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования «Город Вологда». Срок действия договора с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2019 года. За уборку снега  в 2018 году «Магистрали» должны заплатить 82 876 635,05 рублей. На эти деньги коммерческая фирма должна была убрать улицы, перечисленные в контракте, 93 раза. Однако, как ранее сказали в городской администрации, этих работ недостаточно, поэтому был объявлен аукцион нау борку тех же самых улиц еще на 30 298 984,86 рублей.

«По контракту они должны убирать улицы раз в три дня. Опыт прошлых лет показал, что этого недостаточно. Было решено заключить дополнительный контракт, чтобы Вологда была всегда чистой от снега», - пояснили в декабре в департаменте городского хозяйства администрации города Вологды.

Напомним, что в октябре 2017 года арбитражный суд обязал администрацию Вологды выплатить ООО «Магистраль» 67 миллионов рублей за уборку и вывоз снега «сверх нормы» зимой 2016-2017 года.

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Тэги: благоустройство, снег, ООО Магистраль
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