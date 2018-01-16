В Бабаево установят БМП-1 в качестве памятника участникам войн

16.01.2018 [Общество]
В Бабаево установят БМП-1 в качестве памятника участникам войн

В Бабаево установят памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных войн и конфликтов. На прошедшей неделе министр обороны подписал приказ о передаче Бабаевскому району БМП-1 (ред. - первая советская серийная боевая бронированная плавающая гусеничная машина) для использования в качестве памятника. Об этом рассказал на своей странице в ВК глава Бабаевского района и города Бабаево Юрий Парфёнов.

В течение месяца запланировано выехать в Ленинградский военный округ и решить вопрос демилитаризации техники и доставки в город.

- Идея об установке в г. Бабаево памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных войн и конфликтов появилась шесть лет назад. В начале 2017 этот вопрос также бурно обсуждался нашими горожанами. В разные годы мы пытались решить его. И вот только теперь, в 2018 году, думаю, что мы сможем реализовать эту идею. После доставки памятника, мы окончательно определимся с местом его установки и начнем работы,- написал Юрий Парфёнов.

Тэги: война, памятники
Фото со страницы Юрия Парфенова
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