В Бабаево установят БМП-1 в качестве памятника участникам войн

В Бабаево установят памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных войн и конфликтов. На прошедшей неделе министр обороны подписал приказ о передаче Бабаевскому району БМП-1 (ред. - первая советская серийная боевая бронированная плавающая гусеничная машина) для использования в качестве памятника. Об этом рассказал на своей странице в ВК глава Бабаевского района и города Бабаево Юрий Парфёнов.

В течение месяца запланировано выехать в Ленинградский военный округ и решить вопрос демилитаризации техники и доставки в город.