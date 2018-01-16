В Череповце продолжают работать эротические салоны, организаторов которых осудили условно

В Череповце вынесли приговор организаторам занятий проституцией в "массажных" салонах "Адам и Ева" и "Рай". Их осудили условно, но, как выяснил Newsvo, салоны продолжают работать.

Согласно обвинительному заключению, руководитель группировки зарегистрировался как индивидуальный предприниматель осенью 2014 года. Напомним, под видом «физкультурно-оздоровительного комплекса, оказывающего услуги в сфере красоты и здоровья» подсудимый создал не что иное, как бюро по оказанию услуг интимного характера.

- Подыскав помещения, заключив договоры с охранными, рекламными и транспортными компаниями, Пудышев привлек к указанной деятельности еще и шестерых соучастников, которые были приняты на должности управляющих и администраторов, и достоверно знали о характере предоставляемых организацией Пудышева услуг, - сообщает сайт областного суда.

Деятельность салонов релаксации «Адам и Ева» и «Рай» была приостановлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимым предъявлено обвинение по ч.1 ст.241 УК РФ – «Организация занятия проституцией», с которым каждый из них в судебном заседании согласился в полном объеме. Слушание прошло в особом порядке судебного разбирательства.

- Проанализировав материалы дела и заслушав мнения сторон, суд вынес в отношении соучастников обвинительный приговор. С учетом данных о личности каждого из них, а также совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил им наказание в виде условного лишения свободы сроком в пределах от двух лет до одного года в зависимости от роли, исполненной при совершении указанного преступления, - говорится в сообщении суда.

Правда, судя по сайту салона релаксации "Рай" в Череповце и группам «Вконтакте», заведения продолжают успешно работать. Добавим, что в Вологде также работает салон релаксации «Адам и Ева».