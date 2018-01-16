Вологжанин вывозил украденные на дачах вещи на санках и заметал следы веником

Сегодня рано утром в Вологде задержали дачного вора, который вывозил украденное на санках, а следы заметал веником.

Около четырех часов утра экипаж группы задержания вневедомственной охраны патрулировал 7-й микрорайон. Вблизи одного из жилых домов на улице Петрозаводской сотрудники Росгвардии заметили мужчину, который вез загруженные санки и заметал следы от полозьев веником.

- В ходе беседы гражданин пояснил, что перевозит декоративные гипсовые фигурки для ландшафтного дизайна. Все имущество было похищено на приусадебных участках в поселке, расположенном неподалеку. Также злоумышленник признался, что ранее неоднократно вывозил дачную утварь из близлежащих частных домов, - сообщает региональное управление Росгвардии.

Выяснилось, что 47-летний гражданин ранее уже был судим. Полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Специалисты проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.