Информация об отстранении от должности директора школы № 1 в Вологде оказалась ложной

Информация о временном отстранении от должности директора школы № 1 в Вологде Ирины Смирновой оказалась не соответствующей действительности. Об этом корреспондент Newsvo выяснил на планерке мэра Вологды Сергея Воропанова.

Напомним, 4 декабря 2017 года Сергей Воропанов сказал журналистам, что ему поступило обращение от МВД с предложением отстранить руководителя школы от исполнения обязанностей, после чего он принял соответствующее решение. Работникам школы был представлен и.о. директора.

Однако позже в редакцию Newsvo поступила информация, что документов об отстранении директора нет и что она просто в отпуске. Мы задали вопрос об этой ситуации мэру, и оказалось, что отстранения от должности не было.

- Я считаю, что информация о ситуации в первой школе в средства массовой информации ушла преждевременно, сейчас этим вопросом занимается прокуратура. Комментировать действия следственных органов и силовых структур я просто не имею права. Поэтому на сегодняшний день руководитель первой школы пока на рабочем месте, - сказал Сергей Воропанов.

Как сообщалось ранее, 23 ноября полицейские изъяли в школе № 1 документы - там были найдены нарушения в административно-хозяйственной деятельности. Одним из них было оформление на некоторые должности сотрудников, которые на самом деле в школе не работали. По нашим данным, адвокатом директора выступает родитель двоих учащихся школы.

По имеющейся в редакции информации, директора подозревают в совершении преступлений по трем статьям УК РФ - 160 (присвоение или растрата), 285 (злоупотребление должностными обязанностями), 292 (подлог). В пресс-службе областного УМВД комментировать собранную полицейскими информацию не стали, сказав, что материалы переданы в следственный комитет. Однако когда мы позвонили в СУ СК РФ по Вологодской области, выяснилось, что дело им не передавали. Как нам удалось узнать в городской прокуратуре, сейчас собранные по делу материалы изучают сотрудники ОБЭП - там должны решить, в чем состав преступлений и кто должен их расследовать.