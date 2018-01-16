В Вологде презентуют книгу воспоминаний о кинорежиссере Юрии Половникове

16.01.2018 [Культура]

20 января в центре культуры "Красный угол" состоится вечер памяти кинорежиссёра Юрия Половникова.

В программе вечера - презентация книги воспоминаний о Юрии Половникове «Просто так с Земли не уходят», любимые песни и стихи Юрия Дмитриевича в исполнении студии авторской песни «Доверие» и фотовыставка Михаила Макарова "Я отсюда родом, племенем!", посвященная жизни и творчеству Юрия Половникова ( ред. - с 2014 году передана в дар Сокольскому музею).

Составитель книги «Просто так с земли не уходят» - Надежда Хлопкова.

- В книге обобщены воспоминания родных, друзей, учеников, коллег. Читатели впервые прочтут материалы сокольского периода его деятельности (детские годы, создание киностудии «Романтик»), учебы во ВГИКе (воспоминания преподавателей, однокурсников), вологодского периода (киностудия «Вологдафильм»). В книге дан профессиональный анализ фильмов Юрия Половникова, - сообщают организаторы.

В презентации книги примут участие российские и вологодские кинорежиссеры, поэты, журналисты - люди, хорошо знавшие Юрия Половникова.

Юрий Дмитриевич Половников ушёл из жизни 15 лет назад. Вечер памяти приурочен к его дню рождения - кинорежиссер родился 21 января 1954 года в Соколе.

Начало в 15:00.

 

Тэги: кинорежиссёр, Дом Левашова
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