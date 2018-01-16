В Вологде не разрешили провести забастовку избирателей в сквере на Кремлевской площади

Администрация Вологды не согласовала проведение 28 января на Кремлевской площади акции в поддержку забастовки избирателей в день выборов президента РФ. Напомним, Общероссийскую акцию в поддержку забастовки избирателей в этот день будут проводить во многих городах России. В качестве одной из причин отказа городские чиновники привели тот факт, что Кремлевская площадь - это сквер, поэтому там нельзя проводить митинги.

Активисты предполагали провести шествие от площадки у ТЮЗа (улица Октябрьская) до Кремлевской площади, а там устроить митинг. Однако, как говорится в ответе чиновников, в это время там «согласовано проведение других публичных мероприятий» (см. фото ответа в галерее).

В ответе также говорится о несоответствиях, которые содержатся в поданной активистами заявке. Так, чиновников не устроило, что в документе не было строго указано время шествия и время митинга, а написано время проведения и того, и другого мероприятия – с 14 до 18 часов.

Кроме того, городская администрация заявила, что «территория на Кремлевской площади от улицы Сергея Орлова до проспекта Победы является сквером». Оказалось, что соответствующую поправку в положение о бульварах, садах, скверах Вологды внесли депутаты Гордумы в 2015 году. При этом, согласно закону о публичных мероприятиях в Вологодской области, в скверах запрещено проведение митингов, шествий и демонстраций.

В итоге городская администрация предложила активистам исправить эти несоответствия, выбрать другое место для проведения шествия и митинга и вновь подать заявку.

- Однако, давайте будем честны, если чиновники увидели сквер вот здесь, на Кремлевской площади, то вряд ли они не выдумают его в ином месте. Тем более, что они даже площадку у ТЮЗа заняли другим мероприятием, - пишет в своем блоге координатор штаба Навального в Вологде Евгений Доможиров.

Тем не менее, от проведения акции 28 января представители штаба Навального не отказываются – в этот день митинг в поддержку политика состоится в гайд-парке на улице Воровского, 66. Согласно тому же областному закону о публичных мероприятиях, там можно собираться без уведомления властей. Начало в 14 часов.

Примечательно, что в марте 2017 года на Кремлевской площади разрешили провести митинг в поддержку присоединения Крыма, хотя, как сейчас выяснилось, такие мероприятия там проводить нельзя.

Митинг в поддержку присоединения Крыма на Кремлевской площади 18 марта 2017 года. Фото Ильи Папунина.