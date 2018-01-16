В Вологде 14-летняя девочка напала на сверстницу, чтобы отобрать айфон

В Вологде передано в суд дело 14-летней девочки, которая напала на знакомую школьницу, чтобы отобрать айфон.

Инцидент произошел 9 июля 2017 года на одной из улиц областной столицы. Обвиняемая потребовала от сверстницы отдать ей мобильный телефон марки «Apple IPhone 4», но та отказалась. Тогда школьница повалила девочку на землю и начала избивать, а затем похитила у нее из кармана 130 рублей и мобильный телефон, из ушей потерпевшей - серебряные серьги.

- Причиненный ущерб оценили в 7 тысяч рублей. За потерпевшую пыталась заступиться ее подруга, но обвиняемая, пресекла любые попытки оказать ей сопротивление, также нанеся побои и ей, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», в данный момент его расследование завершено. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, это уже далеко не первый случай проявления жестокости со стороны детей. Недавно подобный случай произошел в Великом Устюге: 10 января там после уроков подрались две девочки-подростка. Пока они наносили друг другу увечья, собрвшиемся вокруг дети снимали драку на сотовые телефоны.