В Череповце 14 февраля можно будет посмотреть по одному билету «Очень простую историю»

В Череповце в день влюбленных, который отмечают 14 февраля, на спектакль «Очень простая история» парам можно будет пройти по одному билету. Такой подарок своим зрителям сделает Череповецкий камерный театр.

В основе сюжета пьесы современного драматурга Марии Ладо - история молодых влюблённых Даши и Алёши. Даша узнаёт, что беременна. Отец девушки имеет своё крепостное хозяйство, отец Алёши живёт на грани нищеты и человек пьющий, отец Даши против такого зятя.

- Житейская ситуация показана в спектакле глазами животных. Лошадь, Корова, Свинья, Петух и Пёс – равноправные участники событий. Именно они решают спасти ребёнка и готовы ради этого пожертвовать собой. В спектакле тесно переплетаются трагическое и комическое, бытовое и философско-библейское начало. А ожесточению и чёрствости противостоят вера в любовь и чистоту души,- сообщает сайт cultinfo.

Режиссёр-постановщик спектакля Сергей Закутин. Начало спектакля в 19.00.