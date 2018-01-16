В Вологодской области внедряют систему госзакупок малых объемов «Электронный магазин». Она функционирует с 1 февраля 2016 года, на реализацию проекта был направлен 1 млн рублей, инвестиции окупились за 2 недели.

«Электронный магазин» как инструмент для заказчика и поставщика создан в наиболее упрощенной форме. В одном месте на электронной площадке встречаются предложения заказчиков и поставщиков. Заказчик выбирает наименьшее по цене предложение и в трехдневный срок заключает контракт. Если предложений не поступило, то заказчик покупает товар без применения «Электронного магазина».

«Всего проведено 18 тысяч закупок на сумму 850 млн рублей, сумма сэкономленных средств составила 89 млн рублей», - отметил председатель Комитета государственного заказа Вологодской области Александр Торопов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, эта система позволила вывести малые госзакупки «из тени» на свободный рынок и в электронный формат, обеспечить доступ малого и микро-бизнеса к таким закупкам и «коротким» контрактам, снизить уровень коррупционных рисков.

Сейчас в «Электронном магазине» зарегистрированы администрация и муниципальные учреждения Великоустюгского района, администрация Никольского района. Власти провели опрос о заинтересованности муниципальных заказчиков по внедрению «Электронного магазина». Выразили желание присоединиться к системе также Великоустюгский, Вологодский, Вытегорский, Кадуйский, Нюксенский, Тарногский, Харовский и Череповецкий районы.

Глава региона Олег Кувшинников отметил положительные итоги реализации этого проекта и поручил в 2018 году подключить к системе другие районы Вологодской области.