Решение о передаче паркоматов в Вологде "Ростелекому" будут обжаловать в кассационном суде

В администрации Вологды все еще не знают, когда будет реализован проект о платных парковках в Вологде. Однако их точно внедрят, заявил заместитель мэра города Вологды Антон Мусихин.

Сейчас все еще остро стоит вопрос о передаче паркоматов в собственность «Ростелекома», который выступил инвестором их внедрения.

«Вопрос по поводу передачи парковок в собственность «Ростелекома» решается между «Дорремстроем» и «Ростелекомом». Администрация города выступает здесь, как третье лицо. Есть решение по сделке и возврату имущества «Ростелекому». В настоящее время это решение обжалуется в кассационном порядке», - заявил начальник департамента городского хозяйства администрации города Вологды Антон Мусихин.

Кассационный суд буквально на днях должен состояться в Санкт-Петербурге. Если сделка между «Ростелекомом» и «Дорремстроем» будет признана несостоявшейся и расторгнута, имущество будет передано «Ростелекому» по решению суда. Говорить об ущербе, который понесет город в этом случае, в городской администрации пока не хотят. По мнению Антона Мусихина, необходимо дождаться расторжения контракта.

«Понятно, что будет произведена оценка имущества. Оценка всех фактических затрат, которые понес «Ростелеком». Исходя из этого, будет рассчитываться некая дельта, которую «Дорремстрой» обязан будет возместить «Ростелекому». «Дорремстрой» у нас отдельное юридическое лицо, поэтому напрямую говорить об ущербе бюджету, наверно, сложно», - уточнил Антон Мусихин.

Отметим, что "Дорремострой" - муниципальное бюджетное учреждение. Напомним, аукцион на оборудование платных парковок в Вологе был признан незаконным - торги были проведены с нарушениями. В решении суда арбитражного суда от 15 мая 2017 года говорится, что «Дорремстрой» обязан передать паркоматы «Ростелекому».

В январе 2016 года руководство «Ростелекома» заявило, что год отсрочки ввода в эксплуатацию платных парковок сильно не повлияет на финансовое благополучие компании. Как тогда пояснил Евгений Шулепов, сумма контракта после "заморозки" проекта останется прежней, но будут изменены окончания сроков оплаты: подрядная организация должна была получить окончательный расчет в 2018 году, а получит в 2019-м.

Тем временем, пока дело по передаче паркоматов находится в суде, оборудование портят вандалы. В тех случаях, где из-за актов вандализма была нарушена работа паркоматов, написаны заявления в органы УВД, чтобы найти хулиганов и привлечь их к ответственности.

Однако от идеи платных парковок власти отказываться не собираются, несмотря на ее неоднозначность.

«Среди населения ее воспринимают 50 на 50. Кто-то за парковки, кто-то против. Но если мы посмотрим на опыт соседних городов, на последние выступления минстроя, то все говорит о том, что без платных парковок будет не обойтись, поэтому проект будет поднят. Не в ближайший год, не в ближайшие два года. Условия проекта и условия самого конкурса будут однозначно пересматриваться», - заключил Антон Мусихин.



