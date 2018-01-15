В Вологде оправдали главврача областного госпиталя, в бассейне которого утонул ребенок

Вологодский областной суд оправдал главного врача госпиталя для ветеранов войн Константина Положенцева. Решение было принято в декабре 2017 года, и сейчас оно уже вступило в законную силу.

Напомним, 1 апреля 2015 года во время урока физкультуры в бассейне учреждения утонул 10-летний мальчик, учащийся школы № 10. Главного врача учреждения обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека. По версии следствия, руководить проведением занятий для школьников должна была инструктор по лечебной физкультуре. Однако женщина не имела специального физкультурного образования или плавательной подготовки, не проходила практических занятий, не сдавала зачеты по правилам проведения занятий в плавательных бассейнах, спасения утопающих и оказания им первой медицинской помощи.

Как ранее сообщало региональное управление следственного комитета, в день трагедии на занятии не было инструктора по плаванию или медицинского работника, умеющего оказать первую помощь при утоплении. Также главврач учреждения не приостановил деятельность бассейна, хотя достоверно знал о несоответствии воды требованиям санитарных норм.

В сентябре 2017 года Вологодский городской суд признал Константина Положенцева виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорил главврача к штрафу в 150 тысяч рублей. Однако суд сразу же отменил исполнение наказания в связи с «истечением сроков давности уголовного преследования». Тем не менее, приговор был обжалован стороной защиты в областном суде.

- Нарушений в работе руководителя учреждения здравоохранения, предоставившего для проведения занятий физкультурой школе №10 г. Вологды плавательный бассейн, не найдено. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что прямого умысла на оказание услуг ненадлежащего качества, которые не отвечали бы требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в действиях главного врача не усматривается, - сообщает департамент здравоохранения Вологодской области.

В отношении учительницы физкультуры, которая проводила занятия с детьми в бассейне, было начато уголовное преследование по статье о «причинении смерти по неосторожности». Однако дело закрыли в связи с амнистией.