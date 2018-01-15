Афера в законе: в Вологде с бывших клиентов «Ростелекома» требуют деньги брянские коллекторы

Любовь Южакова

В Вологде бывшие клиенты «Ростелекома» получают письма от брянских коллекторов с требованием оплатить долги за услуги связи, о которых они даже не знали. Когда NewsVo начала разбираться в ситуации, оказалось, что такие письма от ООО "ЦЗ инвест" из Брянска уже давно получают и жители других регионов России. Как выяснилось, оператор связи передал этой фирме право взыскания задолженностей своих бывших клиентов. Только вот клиентов при расторжении договора с «Ростелекомом» об этих долгах не уведомляют.

- Примерно год назад был расторгнут договор на кабельное тв от #ростелеком, задолженности не было, всё закрыто, а сегодня пришло письмо (уведомление о начале досудебного производства), якобы теперь уже должны этой Брянской конторке перевести денег, в письме даже платежка есть, по которой оплатить, - написал вологжанин Егор.

В письме также даны реквизиты счета брянской конторы, на которые нужно перевести деньги. Как нам рассказал Егор, абонентом «Ростелекома» была его бабушка, при расторжении договора ей ничего не сказали о наличии долга. Между тем, в письме от ООО "ЦЗ инвест" из Брянска говорится, что она не оплатила 140 рублей за кабельное телевидение. К этой сумме добавилось еще 100 рублей комиссии – почтовые траты – и в итоге общая сумма долга составляет 240 рублей. Эти деньги ООО "ЦЗ инвест" требует перевести на его расчетный счет.

Неполученный счет

Чтобы не волновать бабушку («Ей уже за 80, зачем лишний стресс», - говорит Егор), молодой человек обратился за помощью в «Ростелеком». А там ему сказали, что долг действительно есть, и его нужно оплатить. Ситуацию объяснили так: расторжение договора произошло в середине месяца, а счет за услуги, которые успел оказать «Ростелеком», якобы должен был прийти через какое-то время. При этом во время расторжения договора представитель оператора об этой задолженности пенсионерку не уведомил.

На вопрос NewsVo, почему в момент расторжения договора клиента не уведомляют об оставшемся долге, в «Ростелкоме» ответили то же, что и Егору:

- Согласно действующим Стандартам обслуживания при расторжении договора клиента в обязательном порядке уведомляют о том, что начисления по услугам, оказанным в расчетном периоде до даты расторжения, будут выставлены в ближайшем счете. Дело в том, что в момент расторжения как такового долга за абонентом действительно нет, т.к. счет за текущий месяц не сформирован и, соответственно, срок его оплаты еще не наступил. Например: абонент расторг договор 18 декабря и поскольку до 18 числа услугами пользовались, они подлежат оплате по счету за декабрь, который будет сформирован только 5 января после закрытия расчетного периода в автоматизированной системе расчетов. В случае неоплаты данного счета применяется стандартная схема (автоматизированная прозвонка, уведомление о задолженности), - сообщили в пресс-службе Вологодского филиала ПАО "Ростелеком".

Однако проблема как раз в том, что счет пенсионерка так и не получила, по телефону о долге ей тоже не сообщали, а о задолженности она узнала уже от брянских коллекторов.

- Никакого счета не приходило. А «Ростелеком» продает долги этой брянской фирме, которая потом приплюсовывает свою комиссию и требует с людей денег, - справедливо возмущается Егор.

Письмо, которое пришло бабушке Егора.

Тысячи должников

Оказалось, что на такие же проблемы после расторжения договора с «Ростелекомом» жалуются жители и других регионов России. Так, по данным портала «Общественный контроль», семье из Санкт-Петербурга в 2016 году пришло письмо от этой же брянской фирмы. В нем говорилось, что супруги не выплатили «Ростелекому» 2140 рублей, и этому долгу якобы более двух лет. Самое удивительное, что никаких задолженностей у петербуржцев перед оператором связи нет и не было. Это же подтвердили в самом «Ростелекоме», но «письма счастья» продолжают приходить.

Как выяснил NewsVo, «Ростелеком» передал право взыскания задолженностей своих бывших клиентов той самой брянской фирме ООО «ЦЗ Инвест» (ред. - см. фото договора в галерее под новостью).

- ПАО «Ростелеком» передано Право требования задолженности ООО «ЦЗ Инвест» на основании ст.382 Гражданского кодекса РФ, предусматривающего возможность перехода прав кредитора к другому лицу. При этом во исполнение закона «О персональных данных» между ПАО «Ростелеком» и Цессионарием заключен договор о конфиденциальности в целях обеспечения конфиденциальности персональных данных. Так же абонентам направлены уведомления о состоявшемся переходе прав кредитора (ПАО «Ростелеком») к другому лицу (ООО «ЦЗ Инвест») по Договору уступки прав (требований). Таким образом, все действия ПАО «Ростелеком» выполнены в рамках действующего законодательства, - пояснили в пресс-службе Вологодского филиала ПАО "Ростелеком".

Тем вологжанам, кто уверен, что долгов у них нет, а письма от коллекторов все равно приходят, в «Ростелекоме» посоветовали все проверить:

- В первую очередь необходимо провести сверку расчетов, поднять оплаченные квитанции по услугам ПАО «Ростелеком» и убедиться, что сумма оплачена. При необходимости уточнения информации по задолженности, переданной коллекторам, обратиться в ПАО « Ростелеком» по любому каналу обратной связи (на сайте, в официальных сообществах Ростелеком в соцсетях, по телефону 8-800-1000-800).

Юристы советуют тем, кто попал в подобную ситуацию, связанную с взысканием долгов, направить письменную претензию в «Ростелеком» с просьбой выслать копию договора, а также объяснить, почему они не были уведомлены о передаче их долга коллекторам, как того требует гражданский кодекс РФ (если подобного упоминания нет в договоре). Можно продублировать письменный запрос в прокуратуру, Роскомнадзор и Роспотребнадзор.