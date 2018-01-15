Пьяный череповчанин, находившийся в розыске, попался на краже игрушки из автомата

В Череповце задержали похитителей игрушки из автомата в одном из супермаркетов. Выяснилось, что один из задержанных находился в розыске. Инцидент произошёл сегодня ночью в супермаркете на проспекте Победы.

В Росгвардию поступил вызов, что двое неизвестных вскрыли автомат с игрушками и похитили одну из них. Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили, что на аппарате остались следы взлома. Работники супермаркета описали грабителей. Мужчин, подходящих под указанные приметы, задержали на выходе из супермаркета. При себе у них была игрушка, а на руке у одного из грабителей следы крови от пореза. Мужчины были пьяны, а правоохранителям пояснили, что игрушку выиграли в автомате.

Грабителями оказались 27-летний и 29-летний череповчане. Выяснилось, что 27-летний задержанный ранее был судим, а с 22 ноября 2017 года находится в розыске.