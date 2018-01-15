В Череповецком районе мать с сыном украли из магазина шуруповерт

В Череповецком районе полиция раскрыла кражу из магазина в поселке Ясная поляна, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сигнал о краже поступил от сотрудников магазина – они заметили на витрине пустую коробку от шуруповерта, инструмента в ней не было. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили, что двое посетителей торгового зала – мужчина и женщина - вытащили электроинструмент из коробки. Мужчина засунул его под куртку, после чего злоумышленники покинули магазин.

Вскоре полицейские совместно с сотрудниками охраны магазина задержали подозреваемых. Ими оказались 59-летняя женщина и ее 21-летний сын. Похищенное у них изъяли и вернули в магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.