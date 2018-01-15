Два пенсионера погибли в выходные на пожарах в Вологодском районе

Два человека погибли на пожарах в Вологодском районе в минувшие выходные, сообщает Вологодский пожарно-спасательный гарнизон №1.

Рано утром 13 января в деревне Игнатово Старосельского сельского поселения загорелся частный деревянный дом. В результате пожара он оказался полностью уничтожен огнем, а на пепелище обнаружили останки 86-летнего мужчины. Скорее всего, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печного отопления.

Второй пожар со смертельным исходом произошел в поселке Лесково - там 14 января загорелась квартира 3-этажного панельного дома. Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка и мебель, на полу кухни пожарные обнаружили тело 89-летней женщины. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении ее пьяного 67-летнего сына.