Два пенсионера погибли в выходные на пожарах в Вологодском районе

15.01.2018 [Происшествия]

Два человека погибли на пожарах в Вологодском районе в минувшие выходные, сообщает Вологодский пожарно-спасательный гарнизон №1.

Рано утром 13 января в деревне Игнатово Старосельского сельского поселения загорелся частный деревянный дом. В результате пожара он оказался полностью уничтожен огнем, а на пепелище обнаружили останки 86-летнего мужчины. Скорее всего, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печного отопления.

Второй пожар со смертельным исходом произошел в поселке Лесково - там 14 января загорелась квартира 3-этажного панельного дома. Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка и мебель, на полу кухни пожарные обнаружили тело 89-летней женщины. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении ее пьяного 67-летнего сына.

Тэги: пожар, гибель человека
Фото: vk.com/public145858817
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Суд арестовал 21 млн рублей на банковском счете фирмы депутата Вологодского заксобрания «Биоэнергетика»
В Вологде готовят к сносу сталинку на Чернышевского, 14а
Общая сумма взяток, полученных экс-замгубернатора Николаем Гуслинским от «Вологодской ягоды», составила 17 млн рублей
Стали известны подробности гибели 7-летней девочки, провалившейся под лед в Вологде
В Великом Устюге дети снимали на телефоны, как две школьницы избивали друг друга около школы
В Вологде на Масленицу собираются сжечь 400 тысяч рублей
Выплаты по вкладам лишенного лицензии «Северного кредита» начнутся не позднее 18 января
Плесень и шум дождя: в Белозерске переселенцы жалуются на новое жилье
Трое череповчан получили тяжёлые травмы при катании на ватрушках
Клиенты лишенного лицензии «Северного кредита» смогут получить свои деньги в «Сбербанке»
15.01.2018 [Происшествия]

Череповчанка врезалась в столб, катаясь на привязанной к автомобилю «ватрушке»

1514
0
11.01.2018 [Общество]

Плесень и шум дождя: в Белозерске переселенцы жалуются на новое жилье

3583
1
15.01.2018 [Происшествия]

Росавиация проверяет авиакомпанию «Северсталь» после экстренной посадки самолета в Череповце

1194
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Решение о передаче паркоматов в Вологде "Ростелекому" будут обжаловать в кассационном суде
В Вологде оправдали главврача областного госпиталя, в бассейне которого утонул ребенок
Афера в законе: в Вологде с бывших клиентов «Ростелекома» требуют деньги брянские коллекторы
Пьяный череповчанин, находившийся в розыске, попался на краже игрушки из автомата
В Череповецком районе мать с сыном украли из магазина шуруповерт
Два пенсионера погибли в выходные на пожарах в Вологодском районе
Череповецкая «Северянка» одержала 20 побед подряд
 
15.01.2018 [Общество]

Афера в законе: в Вологде с бывших клиентов «Ростелекома» требуют деньги брянские коллекторы

1199
0
15.01.2018 [БлогоVO]

Попался интересный факт

231
0
15.01.2018 [Обзор Прессы]

Работник гипермаркета из Череповца написал серию рассказов на итальянском о своем и других городах

200
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика