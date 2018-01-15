Череповецкая «Северянка» одержала 20 побед подряд

В десятом туре Высшей лиги А волейболистки череповецкой «Северянки» принимали тульскую «Тулицу».

Традиция череповецких волейболисток в этом сезоне - не проигрывать больше одной партии в туре. Первый матч, прошедший в минувшую субботу, завершился со счетом 3:1 в пользу череповецкой команды. Пасующая «Северянки» Светлана Сербина сделала 13 подач подряд в третьем сете, установив тем самым рекорд клуба.

«У нас было большое предстартовое волнение, так как давно не играли. Взяли две партии, волнение прошло, но в то же время рано поверили, что матч сейчас выиграем. Третий сет у нас в этом сезоне какой-то провальный, ничего в нем не получается. Сами не понимаем, почему. Хорошо что в четвертой партии удалось собраться. И тренер нас разозлил, чтобы мы начали игру», — сказала после матча Светлана Сербина.

Повторный матч между этими командами, состооявшийся в воскресенье, завершился в трех сетах в пользу «Северянки» (25:15, 25:22, 25:10).



По итогам десяти туров «Северянка» уверенно занимает первое место в турнирной таблице Высшей лиги А и в следующем туре, 20-21 января, в Москве сыграет с «Лучом».