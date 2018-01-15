Более 250 собак соревновались в гонке на собачьих упряжках в Тотьме

15.01.2018 [Общество]

Международная квест-гонка на собачьих упряжках «Русский Север – 2018» завершилась в воскресенье в Тотемском районе. Соревнования по ездовому спорту на базе Школы путешественников Федора Конюхова собрали более 30 сильнейших спортсменов из России и Белоруссии и более 250 собак разных пород: аляскинские маламуты, сибирские хаски, ездовые метисы и другие.

Участники соревновались в скиджоринге (лыжник с одной или двумя собаками) и  в упряжках от 6 до 12 собак. Гонки прошли в три этапа: большая дневная гонка 13 января (длина трассы «хард» – 24 км, «лайт» - 14 км), ночной этап гонки 13 января (14 км) и дневная гонка 14 января (24 и 14 км).

«Второй год подряд Тотьма принимает любителей этого необычного вида спорта, который привлекает большое количество зрителей. За два дня более 2 тысяч человек посетили это мероприятие. География участников говорит сама за себя – это спортсмены из Тюменской, Ленинградской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Минска. Тотемская земля, Вологодская область готовы принимать мероприятия такого уровня. Очень хорошие условия для проведения соревнований – качественная трасса, проходящая по красивым местам – зимнему лесу и берегу Сухоны, высокий уровень подготовки организаторов, интересная культурная программа. Это привлекает не только тех, кто профессионально занимается спортом, но и зрителей, - отметил заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев. - По итогам того, как Российская Федерация оценит проведение этого мероприятия, у региона появится шанс заявиться и провести в Вологодской области в 2019 году один из этапов Кубка мира по данному виду спорта. Мы надеемся, что это прекрасное начинание получит свое продолжение».

Олег Васильев вручил награду спортсмену, который показал лучшее время по результатам всех трех этапов категории «хард» (24 км) – Михаилу Фатееву  из Тюмени. Его суммарный результат за все три этапа - 2:22:49.

Среди вологжан призерами стали Сергей Кузнецов и Ирина Кудринская из Вологды, а также Алексей Макаров из Тарноги.

Тэги: собаки, гонки на собачьих упряжках
Фото газеты "Тотемские вести"
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