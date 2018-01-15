В Вологде отменили аукцион на изготовление чучела Масленицы за 410 тысяч рублей

15.01.2018 [Общество]

В администрации Вологды отменили аукцион на выполнение работ по изготовлению 12-метрового чучела, которое собирались сжечь на Масленицу. Начальная цена госзакупки составила 410 660 рублей, заказчиком работ выступала МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды».

Напомним, первым об этом аукционе написал 10 января наш сайт, после чего новость разошлась по другим СМИ и соцсетям, вологжане стали возмущаться, зачем тратить столько денег из городского бюджета на чучело, которое сожгут.

Сегодня на планерке в администрации города мэр Вологды Сергей Воропанов объявил, что аукцион отменили и поблагодарил журналистов за то, что обратили внимание на закупку:

- Я как узнал, сразу же закупку отменил. Процедуру проводила Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников без согласования с Управлением культуры. Сумма закупки составляла больше 400 тысяч рублей. В СМИ появилось множество критических публикаций на эту тему, и я согласен с журналистами. У нас есть возможность изготовить праздничную куклу на спонсорские средства, что город и сделает. Чтобы впредь такого не повторялось, в администрации будет создана комиссия, которая будет оценивать целесообразность муниципальных закупок. В неё войдут не только чиновники, но и представители общественности, средств массовой информации.

Сергей Александрович отметил, что чучело можно изготовить бесплатно, если привлечь инвесторов и творческие коллективы.

По данным пресс-службы городской администрации, в прошлом году администрацией Вологды и подведомственными учреждениями было совершено 352 госзакупки на общую сумму 3,9 млрд рублей.

Тэги: масленица, госзакупки
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