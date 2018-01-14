Вологжанин Максим Цветков стал призером Кубка мира по биатлону

Российская команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла 3 место в эстафетной гонке 4x7,5 км на V этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.



Максим Цветков, пропустивший первую гонку этого этапа, и приехавший в Рупольдинг специально на эстафету, бежал на втором этапе. При первой передаче эстафеты Волкова Цветкову, отставание российской команды составляло 13 секунд. Максим Цветков не смог улучшить положение команды. Допустив два промаха на стойке, Цветков передал эстафету шестым.



Антон Бабиков, бежавший третий этап, отстрелял чисто, но на трассе допустил больше минуты отставания. Антон Шипулин, перенявший эстафету, с одним промахов смог отыграть порядка 30 секунд и поднять сборную России на 3 место. Победителями стали норвежцы, второе место заняла сборная Франции.



Это первая медаль для нашей эстафетной четверки в этом сезоне и вторая в копилке сборной России. Ещё одно призовое место было на этапе во французском Анси, где Шипулин в Гонке преследования занял 3 место.