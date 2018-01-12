Центробанк направил в суд заявление о банкротстве «Северного кредита»

12.01.2018 [Экономика]

Центробанк направил в Арбитражный суд Вологодской области заявление о банкротстве «Северного кредита». Об этом Newsvo стало известно из собственных источников.

Информацию подтвердили в пресс-службе суда, однако от каких-либо комментариев отказались, пояснив, что заявление только поступило и еще не рассматривалось. В течение пяти дней со дня поступления заявления будет принято решение о целесообразности банкротства.

Напомним, 29 декабря Центробанк отозвал у «Северного кредита» лицензию на осуществление банковских операций. Кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а ее руководство в конце декабря незаконно вывело из организации активы. Сегодня стало известно, что вклады лишенного лицензии банка будет выплачивать «Сбербанк».

Тэги: банки, банкротство
Сюжет: скандал с «Северным кредитом»
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