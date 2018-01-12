Выставка, посвящённая Владимиру Высоцкому, откроется в Вологде

12.01.2018 [Культура]

Выставка «Кумир эпохи», посвящённая 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, откроется в зале №12  областной научной библиотеки им. Бабушкина.

На ней будут представлены не только биографические издания и воспоминания современников о Владимире Высоцком, но и прижизненные публикации в журналах и газетах, грампластинки, видео и аудиодиски с записями выступления актера.

- Ещё при жизни этот человек стал легендой, его песни звучали по всей стране. Высоцкий был любим народом и не признан властью. На его спектакли на Таганке невозможно было достать билеты. Каждая кино-роль становилась событием. Поэта почти не публиковали при жизни, зато после смерти его стихи и песни разошлись миллионными тиражами, - сообщают организаторы выставки.

Торжественное открытие экспозиции состоится 18 января в 16 часов, а посетить ее можно будет уже с 15 января.

Тэги: Высоцкий, выставки
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