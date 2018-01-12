Выставка, посвящённая Владимиру Высоцкому, откроется в Вологде

Выставка «Кумир эпохи», посвящённая 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, откроется в зале №12 областной научной библиотеки им. Бабушкина.

На ней будут представлены не только биографические издания и воспоминания современников о Владимире Высоцком, но и прижизненные публикации в журналах и газетах, грампластинки, видео и аудиодиски с записями выступления актера.

- Ещё при жизни этот человек стал легендой, его песни звучали по всей стране. Высоцкий был любим народом и не признан властью. На его спектакли на Таганке невозможно было достать билеты. Каждая кино-роль становилась событием. Поэта почти не публиковали при жизни, зато после смерти его стихи и песни разошлись миллионными тиражами, - сообщают организаторы выставки.

Торжественное открытие экспозиции состоится 18 января в 16 часов, а посетить ее можно будет уже с 15 января.