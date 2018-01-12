В Вологодском районе двое подростков обворовывали местных жителей

В Вологде расследуется уголовные дела о кражам, совершенных двумя подростками 15 и 16 лет.

По версии следствия, 25 июля 2017 года мальчики проникли в квартиру пенсионерки на станции Рыбкино в Вологодском районе и вынесли имущество на 12 тысяч рублей. Через три дня они совершили кражу в посёлке Дубровское, где, имея доступ в квартиру одной из местных жительниц, украли велосипед стоимостью 8 тысяч рублей.

- По эпизоду хищения из квартиры на станции Рыбкино на основании представленных полицейскими материалов еще в августе 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, однако, в ходе расследования выяснилось, что он действовал не один, а предварительно сговорившись с приятелем.

Уголовные дела в отношении двух подростков соединены в одно производство, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, расследование продолжается, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.