Клиенты лишенного лицензии «Северного кредита» смогут получить свои деньги в «Сбербанке»

12.01.2018 [Экономика]

Выплачивать вклады клиентам лишенного лицензии «Северного кредита» в Вологодской области будет ПАО «Сбербанк», об этом сегодня заявила начальник регионального департамента финансов Валентина Артамонова. 

«Агентством по страхованию вкладов банком-агентом на территории Вологодской области отобран ПАО Сбербанк. Банк-агент начнет производить выплаты вкладчикам «Северного кредита» в пределах страховой суммы 1,4 млн рублей или будет предлагать гражданам переоформить вклады в данном банке на новых условиях», - пояснила Валентина Артамонова.

В списке вкладчиков «Северного кредита», который был передан Агентству по страхованию вкладов, числятся 43 тысячи жителей Вологодской области. Общий объем вкладов в рамках страховой суммы составляет 2,15 млрд рублей. Выплаты начнутся с 17 января. 

Застрахованы средства, находящиеся во вкладах и на счетах в банке «Северный Кредит», в том числе: срочные вклады и вклады до востребования, включая валютные вклады; текущие счета, в том числе используемые для расчетов по банковским (пластиковым) картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии. 

Под систему страхования попадают счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей. При обращении за выплатой вклада необходимо предъявлять паспорт и заполнить специальное заявление. Сделать это можно будет в течение всего периода ликвидации банка. 

Если сумма вклада выше 1,4 млн рублей и не компенсируется страховкой, то данное обязательство будет погашаться в ходе процедур ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. 

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 16 января 2018 года на сайте Агентства страхования вкладов и 17 января 2018 года в «Российской газете».

Выплату возмещения вкладчикам АО КБ «Северный Кредит», проживающим в Крыму, будет осуществлять РНКБ Банк (ПАО).

Взносы по кредитам, взятым в банке «Северный кредит», сейчас принимаются в кассе дополнительного офиса № 1, расположенном по адресу: город Вологда, ул. Мира 1. 

Валентина Артамонова добавила, что карты «Забота», выпущенные «Северным кредитом», продолжат действовать на предъявителя, однако со временем придется их заменить. К реализации проекта выразили готовность подключиться несколько банков, в частности «Сбербанк» и «Почта Банк», с которыми уже подписаны соответствующие соглашения. Также готовится к подписанию соглашение с ПАО «Банк Уралсиб». Вологжане могут обратиться в любой из этих банков за перевыпуском карты «Забота».

Напомним, 29 декабря Центробанк отозвал у «Северного кредита» лицензию на осуществление банковских операций. Кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а ее руководство в конце декабря незаконно вывело из организации активы.

Тэги: Северный Кредит, банки
Сюжет: скандал с «Северным кредитом»
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