В Великом Устюге дети снимали на телефоны, как две школьницы избивали друг друга около школы

Оксана Крылова, Евгения Сибирцева

Дикий случай произошел 10 января в Великом Устюге: полиция разбирается в драке двух школьниц. Инцидент произошёл после уроков возле школы № 1 на улице 2-я Пролетарская. И пока полиция разбирается в причинах конфликта, в местной группе в соцсети появилось множество комментариев школьников, поражающих своей жестокостью - большинство детей не осознают, что решать проблемы кулаками нельзя.

"Забили стрелку"

Обсуждение в соцсети началось с анонимного поста в соцсети:

- Вчера зверски избили 13-летнюю девочку из школы №1. Избила девочка, которая занимается боевыми искусствами из 2 школы. Била долго, зверски, головой о колено, все лицо девчушки в синяках, кровоподтеках, нос-кровавое месиво. Вокруг стояли школьники, смотрели на весь этот ужас, снимали на телефоны происходящее, но никто не заступился!!! Озверели люди, совершенно ничего не трогает детей, которых мы сами вырастили. Что из них будет? Да такие же звери, как и эта девица! Кто ее воспитал? - написали в соцсети местные жители.

По информации Newsvo, полученной из собственных источников, между школьницами, одна из которых учится в школе №1, а другая в школе №2, во второй половине дня около школы № 1 произошла драка. Обе девочки получили телесные повреждения. По неофициальной информации, между школьницами произошел конфликт, и одна из них решила выяснить отношения, назначив встречу возле школы.

Местные школьники говорят, что в этом месте нередко бывают такие драки - подростки "забивают там стрелку". При этом посмотреть происходящее собирается много детей из ближайших школ, некоторые снимают "стычки" на телефоны.

До руководства 1-й школы нам дозвониться не удалось, но факт драки подтвердили в областном УМВД.

- 11 января в 12:50 мужчина 1975 г.р. написал заявление о том, что его дочери 2004 г.р. (ред. - девочка, которая учится в школе № 1) нанесены телесные повреждения. Ребёнок был направлен в санчасть, где диагностировали множественные ушибы лица. В этот же день вечером женщина, мать второй девочки, написала аналогичное заявление о том, что её дочери также были нанесены телесные повреждения. Ребёнок также был направлен в санчасть, где диагностировали ушибы. По сообщениям заявителей, телесные повреждения были нанесены на улице 2-я Пролетарская, 8 около трёх часов дня.

По нашим данным, девочка из школы № 2 раньше занималась в школе боевых искусств Moroz fight. Сегодня в соцсети появился ее пост, в котором она пишет, что в анонимном посте в соцсети (ред. - который опубликован в начале новости) происходящее описано не верно:

- Про случай у 1 школы , там очень много совранного , я не занимаюсь боевыми искусствами уже месяца 2-3 .Она угрожала мне своим братом , я не вытерпела и ударила , но потом она мне в ответку и так несколько раз. с колена получилось совсем случайно . И на лице у неё один синяк , а у меня вывих руки с огромным количеством синяков и я не понимаю зачем все так приукрасили ведь совсем не так все это происходило . кстати на разборки она меня пригласила 1 . Мне очень обидно что всё вину свалили на меня.

В пресс-службе областного УМВД рассказали, что оба заявления зарегистрированы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Обе девочки из благополучных семей.

"Не убили никого и ладно"

Судя по комментариям некоторых школьников в местной группе в соцсети, многие из них считают произошедшее чем-то незначительным, чему не стоит уделять много внимания. Например, вот что пишет 16-летняя учащаяся школы № 1 Великого Устюга:

Еще одна школьница, знакомая с избитой девочкой из школы № 1, пишет, что та "уже давно на это напрашивалась". Авто этого сообщения уверена, что если человек не понимает на словах, то в ход можно пускать кулаки:

- я дружила с этой девочкой, что сказать полная стерва,которая видит только себя,никого больше,добить? Ахахвзазв,а вы знаете её? Общались? Она уже давно на это напрашивалась,говорили с ней и словами,сколько раз,что врать за спиной,нельзя,некоасиво,если человек не понимает на словах,и делает такое же дальше,что с ним сделать? И я повторяю,вы не знаете её,что вы можете сказать о "зверски избита"? ,та которая ,якобы "зверско избила" пострадала больше,повторяю ведёте как стадо,не зная ситуации.

А вот что ей ответила другая участница обсуждения:

- вот эта девочка которая "зверски избила" она была замечена не раз при браках она сколько стрелок забивала и приходила с толпой народу и все стояли смотрели и смеялись как она бьет других!!!

Между тем, жители Великого Устюга рассказывают, что такие случаи были и раньше:

- Уже была ситуация девочка из 2 школы кадетка била мальчика,все замяли, - написала Галина.

UPD 12 января:

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Вологодской области Эдуард Шрамко поручил подчиненным сотрудникам территориального следственного отдела разобраться в обстоятельствах и причинах драки школьниц. Проведение доследственной проверки поручено Великоустюгскому следственному отделу регионального управления Следственного комитета. Следствие проверит всю информацию об обстоятельствах и причинах происшествия, изучит условия воспитания детей, а также достаточность принятых органами профилактики мер.