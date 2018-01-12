В Вологде сотрудники Росгвардии помогли лежащему в сугробе мужчине

В Вологде сотрудники Росгвардии оказали помощь замерзающему мужчине. 12 января около 8.20 патрулируя улицу Говоровский проезд, старший сержант полиции Александр Куваев и сержант полиции Владислав Виноградов заметили мужчину, который неподвижно лежал в сугробе на автомобильной стоянке.

Бойцы вневедомственной охраны оказали ему доврачебную помощь, обогрели в патрульной машине и вызвали скорую. На лице у пострадавшего имелись следы побоев, однако пояснить их причину мужчина отказался. Его передали работникам скорой помощи. Как сообащет пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области, сейчас здоровью 32-летнего вологжанина ничего не угрожает.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.