В Вологде сотрудники Росгвардии помогли лежащему в сугробе мужчине

12.01.2018 [Происшествия]
В Вологде сотрудники Росгвардии помогли лежащему в сугробе мужчине

В Вологде сотрудники Росгвардии оказали помощь замерзающему мужчине. 12 января около 8.20 патрулируя улицу Говоровский проезд, старший сержант полиции Александр Куваев и сержант полиции Владислав Виноградов заметили мужчину, который неподвижно лежал  в сугробе на автомобильной стоянке. 

Бойцы вневедомственной охраны оказали ему доврачебную помощь, обогрели в патрульной машине и вызвали скорую.  На лице у пострадавшего имелись следы побоев, однако пояснить их причину мужчина отказался. Его передали работникам скорой помощи. Как сообащет пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области, сейчас здоровью 32-летнего вологжанина  ничего не угрожает.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тэги: помощь, полиция
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Вологодской области
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