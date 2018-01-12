В Красавино наркоман накинулся на полицейских с ледорубом

12.01.2018 [Происшествия]

В Красавино наркоман, увидев подходящих к его дому полицейских, начал угрожать им ледорубом.

Инцидент произошел вечером 7 января. Участковый и полицейский патрульно-постовой службы прибыли к жилому дому по сообщению о находящемся в состоянии наркотического опьянения мужчине. Тот, увидев приближающихся правоохранителей, бросился в гараж, где вооружился металлическим ледорубом, и, взмахнув им, стал угрожать представителям власти, но тут же был обезврежен.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также уточняются сведения о возможном наркотическом опьянении подозреваемого, назначено исследование отобранных образцов и выясняются источники приобретения запрещенного вещества. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Тэги: наркотики, нападение
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