За новогодние праздники 2018 года вологжане израсходовали меньше электроэнергии, чем в 2017 году

12.01.2018 [Общество]

В новогоднюю ночь вологжане израсходовали 23 млн кВт.ч. электроэнергии. А в целом за восемь первых дней нового года ПАО «Вологдаэнергосбыт» на оптовом энергорынке было закуплено для региона 106 млн. кВт.ч. электроэнергии. Это на 16 млн. кВт.ч. меньше, чем прошлой зимой, когда было намного холоднее.

«Разницу можно объяснить погодными условиями. Новогодняя ночь и в прошлом, и в этом году была тёплой, поэтому электропотребление 31 декабря и 1 января почти одинаковое – порядка 23 млн. кВт.ч. А вот со 2 января 2017 года в новогодние каникулы начались сильные морозы, поэтому электроэнергии жителям, работающим в праздничные дни предприятиям и организациям Вологодской области потребовалось больше на 16 млн. кВт.ч.», - пояснила начальник отдела закупок электроэнергии ПАО «Вологдаэнергосбыт» Елена Тихомирова.

Отметим, что объем электропотребления зависит не только от температуры за окном, но и от количества и качества бытовой техники, электрооборудования организаций, развития энергосберегающих технологий.

ПАО «Вологдаэнергосбыт» напоминает, что за электроэнергию, потребленную в новогодние праздники, необходимо рассчитаться вовремя.

Тэги: Вологдаэнергосбыт
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