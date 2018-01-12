Хоккеист «Северстали» и «Алмаза» был признан лучшим игроком «Кубка Вызова» МХЛ

12.01.2018 [Спорт]

Накануне в Астане в рамка Недели звезд хоккея прошел матч звезд МХЛ - «Кубок Вызова». Игроки Западной конференции одержали уверенную победу над хоккеистами Востока - 7:3. Череповчанин Игорь Гераськин стал лучшим игроком матча, забросив две шайбы и отдав голевую передачу.

«Отличная организация, хороший город — жалко что из-за погоды не удалось погулять, посмотреть его. В сегодняшнем матче реализовали моменты, грамотно сыграли в обороне, вратари нас выручили, где нужно было. Первую смену присматривались друг к другу, играли в первый раз с игроками Восточной конференции, поэтому первые две смены было волнение — потом всё ушло, стали забивать. Это серьёзный матч, все играли на победу, все хотели выиграть, попасть на матч звезд КХЛ. Вы могли наблюдать сколько стычек было, удалений — никто не хотел выступать», — сказал после матча Игорь Гераськин.

Теперь Игорь Гераськин в числе трех лучших игроков «Кубка Вызова» сыграет в Матче звезд КХЛ, где к нему присоединится ещё один игрок «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий, который прошёл на матч благодаря голосованию болельщиков.

Добавим, что Игорь Гераськин мог вообще не попасть на «Кубок Вызова». Как рассказал журналистам управляющий директор МХЛ Алексей Морозов, «Северсталь» хотела оставить Гераськина на матч с «Салаватом Юлаевым». но руководство МХЛ и клуба сумели договориться и отправили его на Матч Звезд.
 

Тэги: хоккей
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