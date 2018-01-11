Вологжанку, заказавшую одежду в соцсети ВКонтакте, обманул мошенник из Омска

Вологжанка заказала костюм на ребёнка в одной из групп в соцсети ВКонтакте, однако, осталась и без костюма, и без денег.

36-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что в одной из групп соцсети она оставила комментарий-заявку о приобретении детского костюма. Через некоторое время с ней связался незнакомец и попросил перевести предоплату в размере 1 тысячи рублей на указанный им банковский номер. Собеседник написал, что привезёт заказ лично. На следующий день он перезвонил покупательнице и сообщил, что заказ привезёт в течение дня на домашний адрес и требуется оплатить оставшуюся сумму - 1800 рублей. Вологжанка перевела "остаток", однако костюм не привезли, а незнакомец перестал выходить на связь.

Обидчиком оказался 21-летний житель Омска. Молодого человека задержали в Омске, в ходе беседы он сознался в содеянном. Также выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.