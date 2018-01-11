Вологжанку, заказавшую одежду в соцсети ВКонтакте, обманул мошенник из Омска

11.01.2018 [Происшествия]

Вологжанка заказала костюм на ребёнка в одной из групп в соцсети ВКонтакте, однако, осталась и без костюма, и без денег.

36-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что в одной из групп соцсети она оставила комментарий-заявку о приобретении детского костюма. Через некоторое время с ней связался незнакомец и попросил перевести предоплату в размере 1 тысячи рублей на указанный им банковский номер. Собеседник  написал, что привезёт заказ лично. На следующий день он перезвонил покупательнице и сообщил, что заказ привезёт в течение дня на домашний адрес и требуется оплатить оставшуюся сумму - 1800 рублей. Вологжанка перевела "остаток", однако костюм не привезли, а незнакомец перестал выходить на связь.

Обидчиком оказался 21-летний житель Омска. Молодого человека задержали в Омске, в ходе беседы он сознался в содеянном. Также выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: мошенники
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и погибла
Суд арестовал 21 млн рублей на банковском счете фирмы депутата Вологодского заксобрания «Биоэнергетика»
В Вологде готовят к сносу сталинку на Чернышевского, 14а
Общая сумма взяток, полученных экс-замгубернатора Николаем Гуслинским от «Вологодской ягоды», составила 17 млн рублей
Стали известны подробности гибели 7-летней девочки, провалившейся под лед в Вологде
Выплаты по вкладам лишенного лицензии «Северного кредита» начнутся не позднее 18 января
В Вологде на Масленицу собираются сжечь 400 тысяч рублей
Трое череповчан получили тяжёлые травмы при катании на ватрушках
Зимняя средневековая деревня открылась в Кремлевском саду Вологды
В Вологде спасли провалившегося под лед школьника и помогавшего ему мужчину
11.01.2018 [Общество]

Плесень и шум дождя: в Белозерске переселенцы жалуются на новое жилье

1338
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанку, заказавшую одежду в соцсети ВКонтакте, обманул мошенник из Омска
В Череповце осудили за экстремизм тезку политика Владимира Жириновского
Череповецкая «Северсталь» в овертайме одержала победу над «Салаватом Юлаевым»
В Вологодском районе пристав, укравший деньги должников, стал фигурантом еще одного уголовного дела
Пьяный вологжанин украл из припаркованной машины магнитолу и аккумулятор
На заседании Вологодского философского клуба обсудят, как роботы изменят социум
Людям с инвалидностью выделят не менее 10% парковочных мест у соцучреждений
 
11.01.2018 [Общество]

Плесень и шум дождя: в Белозерске переселенцы жалуются на новое жилье

1338
0
11.01.2018 [БлогоVO]

Нет недоскребу! Выявляем «сталинку» на Чернышевского! 

508
0
11.01.2018 [Обзор Прессы]

Из Харовской ЦРБ хотят уволить диспетчеров скорой помощи

346
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика