В Череповце осудили за экстремизм тезку политика Владимира Жириновского

В Череповце сегодня вынесли приговор полному тезке известного политика Владимира Вольфовича Жириновского. Жителю Мяксы было предъявлено обвинение в возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства и экстремизме.

- На своей страничке „ВКонтакте“ подсудимый размещал видеоролики, которые призывали к вооруженной борьбе против людей других национальностей, также он агитировал за нацизм. Шесть видеозаписей были размещены в свободном доступе. Экспертиза признала все ролики экстремистскими. Ранее подсудимый уже привлекался к административной ответственности за размещение подобных материалов, — прокомментировал официальному сайту мэрии Череповца помощник прокурора Череповецкого района Сергей Шилов.

Из-за невменяемости подсудимого слушания прошли в закрытом режиме, журналистов на заседание не допускали. Известно, что раньше мяксинского Владимира Жириновского звали иначе, фамилию, имя и отчество мужчина сменил официально. Каковы были мотивы такого поступка, неизвестно.

Из-за имеющегося заболевания суд освободил Жириновского от уголовной ответственности, но ему предстоит пройти принудительное амбулаторное лечение.