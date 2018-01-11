Череповецкая «Северсталь» в овертайме одержала победу над «Салаватом Юлаевым»

11.01.2018 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала непростую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

После голов Дмитрия Кагарлицкого, который реализовал большинство, и Олега Яшина череповчане позволили гостям сравнять счёт в третьем периоде и перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке Руслан Карлин поразил ворота голкипера уфимцев Бена Скривенса и принес победу «Северстали» 3:2.

«Несмотря на то, что «Салават» проводил десятый матч на выезде, команда показала очень хорошее движение. Мы играли третий домашний матч подряд. В конце третьего периода, возможно, не хватило сил. Были неоправданные удаления, но тем не менее команда держалась до конца. Ведя в счёте 2:0, при 2:2 мы не бросили играть и дожали соперника в овертайме. Эти два очка стоят трёх. Ребята — большие молодцы. Хочу отдать им должное. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков. Три матча у нас был полный дворец. Возможно, поэтому команда так и играла», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.

Благодаря этой победе череповчане укрепились на восьмой строчке Западной конференции КХЛ. Следующий матч «Северсталь» сыграет 16 января, на своем льду игроки примут нижегородское «Торпедо».

Тэги: хоккей
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