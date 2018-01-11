Череповецкая «Северсталь» в овертайме одержала победу над «Салаватом Юлаевым»

Череповецкая «Северсталь» одержала непростую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.



После голов Дмитрия Кагарлицкого, который реализовал большинство, и Олега Яшина череповчане позволили гостям сравнять счёт в третьем периоде и перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке Руслан Карлин поразил ворота голкипера уфимцев Бена Скривенса и принес победу «Северстали» 3:2.

«Несмотря на то, что «Салават» проводил десятый матч на выезде, команда показала очень хорошее движение. Мы играли третий домашний матч подряд. В конце третьего периода, возможно, не хватило сил. Были неоправданные удаления, но тем не менее команда держалась до конца. Ведя в счёте 2:0, при 2:2 мы не бросили играть и дожали соперника в овертайме. Эти два очка стоят трёх. Ребята — большие молодцы. Хочу отдать им должное. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков. Три матча у нас был полный дворец. Возможно, поэтому команда так и играла», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.

Благодаря этой победе череповчане укрепились на восьмой строчке Западной конференции КХЛ. Следующий матч «Северсталь» сыграет 16 января, на своем льду игроки примут нижегородское «Торпедо».