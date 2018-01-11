В Вологодском районе пристав, укравший деньги должников, стал фигурантом еще одного уголовного дела

Бывший пристав из Вологодского района, присваивавший деньги должников, стал фигурантом нового уголовного дела.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый в рамках двух исполнительных производств получил от должника в счет уплаты долга 70 тысяч рублей, которые взял себе, не передав их коллегам для сдачи в банк.

Напомним, ранее в отношении мужчины уже было заведено и расследовано два аналогичных уголовных дела, общая сумма ущерба по ним превысила 360 тысяч рублей.

- Новый эпизод присвоения выявлен во взаимодействии с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Вологодскому району и УФССП России по Вологодской области в ходе работы по проверке причастности должностного лица к совершению аналогичных деяний, - сообщает региональное управление СКР.

За ранее совершенные преступления мужчина осужден к штрафам в размере 220 и 200 тысяч рублей.