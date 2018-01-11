В Вологодском районе пристав, укравший деньги должников, стал фигурантом еще одного уголовного дела

11.01.2018 [Общество]

Бывший пристав из Вологодского района, присваивавший деньги должников, стал фигурантом нового уголовного дела.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый в рамках двух исполнительных производств получил от должника в счет уплаты долга 70 тысяч рублей, которые взял себе, не передав их коллегам для сдачи в банк.

Напомним, ранее в отношении мужчины уже было заведено и расследовано два аналогичных уголовных дела, общая сумма ущерба по ним превысила 360 тысяч рублей.

- Новый эпизод присвоения выявлен во взаимодействии с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Вологодскому району и УФССП России по Вологодской области в ходе работы по проверке причастности должностного лица к совершению аналогичных деяний, - сообщает региональное управление СКР.

За ранее совершенные преступления мужчина осужден к штрафам в размере 220 и 200 тысяч рублей.

Тэги: приставы, коррупция
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и погибла
Суд арестовал 21 млн рублей на банковском счете фирмы депутата Вологодского заксобрания «Биоэнергетика»
В Вологде готовят к сносу сталинку на Чернышевского, 14а
Общая сумма взяток, полученных экс-замгубернатора Николаем Гуслинским от «Вологодской ягоды», составила 17 млн рублей
Стали известны подробности гибели 7-летней девочки, провалившейся под лед в Вологде
Выплаты по вкладам лишенного лицензии «Северного кредита» начнутся не позднее 18 января
В Вологде на Масленицу собираются сжечь 400 тысяч рублей
Трое череповчан получили тяжёлые травмы при катании на ватрушках
Зимняя средневековая деревня открылась в Кремлевском саду Вологды
В Вологде спасли провалившегося под лед школьника и помогавшего ему мужчину
11.01.2018 [Происшествия]

В Череповце осудили за экстремизм тезку политика Владимира Жириновского

197
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанку, заказавшую одежду в соцсети ВКонтакте, обманул мошенник из Омска
В Череповце осудили за экстремизм тезку политика Владимира Жириновского
Череповецкая «Северсталь» в овертайме одержала победу над «Салаватом Юлаевым»
В Вологодском районе пристав, укравший деньги должников, стал фигурантом еще одного уголовного дела
Пьяный вологжанин украл из припаркованной машины магнитолу и аккумулятор
На заседании Вологодского философского клуба обсудят, как роботы изменят социум
Людям с инвалидностью выделят не менее 10% парковочных мест у соцучреждений
 
11.01.2018 [Общество]

Плесень и шум дождя: в Белозерске переселенцы жалуются на новое жилье

1338
0
11.01.2018 [БлогоVO]

Нет недоскребу! Выявляем «сталинку» на Чернышевского! 

512
0
11.01.2018 [Обзор Прессы]

Из Харовской ЦРБ хотят уволить диспетчеров скорой помощи

346
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика