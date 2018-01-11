Пьяный вологжанин украл из припаркованной машины магнитолу и аккумулятор

В Вологде полицейские задержали автомобильного вора. Пьяный 26-летний молодой человек привлек внимание правоохранителей большой сумкой и пакетом, которые тащил с трудом.

- В ходе патрулирования улицы Текстильщиков города Вологды около 11 часов утра сотрудники патрульно-постовой службы старший сержант полиции Владимир Балашов и сержант полиции Сергей Поздеев заметили молодого человека с признаками сильного алкогольного опьянения, который нес большую сумку и пакет. При этом вещи он тащил с явным усилием. Полицейские попросили молодого человека показать содержимое сумок, где оказались 2 аккумулятора, 2 магнитолы, компрессор и набор гаечных ключей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Откуда у него эти вещи, прохожий внятно объяснить не смог. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Там удалось установить личность задержанного, им оказался ранее судимый 26-летний вологжанин.

Полицейские установили, что вещи подозреваемый похитил из автомашины ВАЗ-2112, припаркованной на улице Воркутинской. Молодой человек проник в салон, повредив личинку замка двери. Похищенное изъято, в ближайшее время будет возвращено законному владельцу. Полицейские проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Вологды.