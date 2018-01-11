Пьяный вологжанин украл из припаркованной машины магнитолу и аккумулятор

11.01.2018 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали автомобильного вора. Пьяный 26-летний молодой человек привлек внимание правоохранителей большой сумкой и пакетом, которые тащил с трудом.

- В ходе патрулирования улицы Текстильщиков города Вологды около 11 часов утра сотрудники патрульно-постовой службы старший сержант полиции Владимир Балашов и сержант полиции Сергей Поздеев заметили молодого человека с признаками сильного алкогольного опьянения, который нес большую сумку и пакет. При этом вещи он тащил с явным усилием. Полицейские попросили молодого человека показать содержимое сумок, где оказались 2 аккумулятора, 2 магнитолы, компрессор и набор гаечных ключей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Откуда у него эти вещи, прохожий внятно объяснить не смог. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Там удалось установить личность задержанного, им оказался ранее судимый 26-летний вологжанин.

Полицейские установили, что вещи подозреваемый похитил из автомашины ВАЗ-2112, припаркованной на улице Воркутинской. Молодой человек проник в салон, повредив личинку замка двери. Похищенное изъято, в ближайшее время будет возвращено законному владельцу. Полицейские проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Вологды.

Тэги: автокражи, пьянство
Фото областного УМВД
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и погибла
Суд арестовал 21 млн рублей на банковском счете фирмы депутата Вологодского заксобрания «Биоэнергетика»
В Вологде готовят к сносу сталинку на Чернышевского, 14а
Общая сумма взяток, полученных экс-замгубернатора Николаем Гуслинским от «Вологодской ягоды», составила 17 млн рублей
Стали известны подробности гибели 7-летней девочки, провалившейся под лед в Вологде
Выплаты по вкладам лишенного лицензии «Северного кредита» начнутся не позднее 18 января
В Вологде на Масленицу собираются сжечь 400 тысяч рублей
Трое череповчан получили тяжёлые травмы при катании на ватрушках
Зимняя средневековая деревня открылась в Кремлевском саду Вологды
В Вологде спасли провалившегося под лед школьника и помогавшего ему мужчину
11.01.2018 [Общество]

Плесень и шум дождя: в Белозерске переселенцы жалуются на новое жилье

1339
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанку, заказавшую одежду в соцсети ВКонтакте, обманул мошенник из Омска
В Череповце осудили за экстремизм тезку политика Владимира Жириновского
Череповецкая «Северсталь» в овертайме одержала победу над «Салаватом Юлаевым»
В Вологодском районе пристав, укравший деньги должников, стал фигурантом еще одного уголовного дела
Пьяный вологжанин украл из припаркованной машины магнитолу и аккумулятор
На заседании Вологодского философского клуба обсудят, как роботы изменят социум
Людям с инвалидностью выделят не менее 10% парковочных мест у соцучреждений
 
11.01.2018 [Общество]

Плесень и шум дождя: в Белозерске переселенцы жалуются на новое жилье

1339
0
11.01.2018 [БлогоVO]

Нет недоскребу! Выявляем «сталинку» на Чернышевского! 

512
0
11.01.2018 [Обзор Прессы]

Из Харовской ЦРБ хотят уволить диспетчеров скорой помощи

346
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика