На заседании Вологодского философского клуба обсудят, как роботы изменят социум

11.01.2018 [Общество]

15 января в зале №16 областной библиотеки на М.Ульяновой, 7 состоится заседание Вологодского философского клуба, на котором обсудят искусственный интеллект.

Евгений Коноплёв выступит с темой  "Мышление и восприятие в искусственных системах", а  Василий Макаров с темой "Как роботы изменят социум. Прогноз на 21 век."

-Тезисы доклада Евгения Коноплёва на тему "Мышление и восприятие в искусственных системах": искусственные системы мышления и восприятия основаны на переходе от непосредственного к дифференцированному единству элементов, существование социальных и технических объектов всегда уже является гибридным, то есть искусственно-естественным, переход ко всё более искусственным формам мышления и восприятия ведёт к мышлению и восприятию социального как технического,- сообщается в группе клуба.

А вот основная идея доклада Василия Макарова:

- Нам не грозит восстание машин против людей, но грозит восстание людей против машин, массовая замена людей роботами приведёт к смене экономической парадигмы, "законы робототехники" не смогут быть применены так, как это планировали фантасты.

Руководитель Вологодского философского клуба – Владислав Тисов, аспирант Института философии РАН.

Начало заседания в 17:30. Вход свободный.

Тэги: роботы, интеллект, общество
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