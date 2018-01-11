Людям с инвалидностью выделят не менее 10% парковочных мест у соцучреждений

11.01.2018 [Общество]

Россиянам с инвалидностью будут выделять не менее 10% парковочных мест у различных зданий. Соответствующие изменения внесены в статью 15 ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Согласно закону, минимум 10% мест на каждой парковке (но не менее одного места) - около жилых домов, общественных и производственных зданий, физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры и мест отдыха - должны быть выделены для бесплатной парковки автомобилей, принадлежащих инвалидам I, II и III групп, а также тех, что их перевозят.

На всех таких машинах должен быть установлен знак "Инвалид", порядок выдачи которых "будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, который определит правительство РФ". В законе отмечается, что другие автомобили не смогут занимать эти парковочные места. 

Отметим, что норма о выделении не менее 10% парковочных мест уже давно закреплена в российском законодательстве. Так, согласно пункту 4.2.1. СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605) на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эта же норма прописана и в пункте 5.2.1 СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" (утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр). Правда, в этих СНиПах речь идет только о парковках возле учреждений сферы услуг.

Тэги: парковки, инвалиды
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