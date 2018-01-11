Житель поселка Тоншалово заплатил 8 000 рублей в "Волгаэнергосбыт" вместо "Вологдаэнергосбыта"

Жительница Волгограда ошиблась, оплачивая квитанцию за электроэнергию. Она перевела на счёт Вологдаэнергосбыта 970 рублей. Как рассказала в "Вологдаэнергосбыте", с волгоградцами это происходит уже в четвертый раз. Последний ошибочный платеж на сумму 200 рублей пришёл в январе от жителя хутора Безымянка Волгоградской области.

Вологжане более внимательны: в случае с электричеством они ни разу не перепутали Вологду с Волгоградом. А вот житель поселка Тоншалово Череповецкого района оплатил электроэнергию на сумму 8 000 рублей в "Волгаэнергосбыт". Эта энергосбытовая компания работает в Нижнем Новгороде.

"Вологдаэнергосбыт" рекомендует жителям Вологодской области быть внимательнее при оплате электроэнергии. И дело не только в том, что можно перепутать энергокомпании. Например, оплачивать электроэнергию и пени нужно отдельными платежами на разные счета. Просрочившим оплату абонентам в одной квитанции приходит два счета: на оплату электроэнергии и на оплату пеней.

Особая ситуация у жильцов УК «Фрязиново» в Вологде, которые с января начали платить за электроэнергию напрямую в "Вологдаэнергосбыт". Всем им направлены новые квитанции. У каждого абонента для оплаты электроэнергии теперь новый лицевой счет, который начинается с цифры 7.

«Если случайно абонент переведет деньги не на свой лицевой счет, мы их вернем. Но человеку придется написать заявление, предоставить копии платежных документов, банковские реквизиты для перечисления денежных средств, подойти в центр клиентского обслуживания. На это нужно время. Обычно такие ошибки происходят при ручном вводе данных, выборе получателя денежных средств по названию. Поэтому при оплате через терминалы, без использования штрих-кода лучше сверить расчетный счет и ИНН получателя платежа, внимательно набирать свой лицевой счёт», - советует начальник отдела по работе с населением ПАО «Вологдаэнергосбыт» Ирина Севастьянова.

Как правильно оплатить квитанцию за электроэнергию жителям Вологодской области