В Вологде будут судить уклониста, который два года скрывался от армии

25-летний житель Вологды предстанет перед судом за уклонение от прохождения военной службы, сообщает региональное управление следственного комитета.

Молодой человек состоял на учете в отделе военного комиссариата по Вологде и Вологодскому району, достиг восемнадцатилетнего возраста к осени 2015 года и подлежал призыву на военную службу. 5 октября 2015 года он получил лично под подпись повестку о явке для прохождения призывной комиссии, но в военкомат так и не прибыл.

- Проигнорировав еще три повестки в 2016 году, он стал скрываться на территории г. Вологды и за его пределами от сотрудников военного комиссариата и полиции, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от призыва на военную службу», в данный момент его материалы переданы в суд.