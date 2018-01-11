Власти Бабаево опровергли информацию о ночном отключении отопления в школе № 1

11.01.2018 [Общество]

Сегодня в соцсети ВКонтакте появилось сообщение о том, что в школе №1 Бабаево с 18.00 до 6.00 отключают отопление, в итоге классы не успевают к утру прогреться, поэтому детям приходится заниматься в холодных классах.

Однако в Управлении администрации Бабаевского района эту информацию опровергли.

- Школа подключена к централизованному отоплению, такого в принципе быть не может, - пояснила Newsvo начальник управления образования администрации Бабаевского муниципального района Наталья Соловьева.

Отметим, что сообщение об отключении отопления уже удалено из соцсети.

Тэги: школы, отопление
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