Власти Бабаево опровергли информацию о ночном отключении отопления в школе № 1

Сегодня в соцсети ВКонтакте появилось сообщение о том, что в школе №1 Бабаево с 18.00 до 6.00 отключают отопление, в итоге классы не успевают к утру прогреться, поэтому детям приходится заниматься в холодных классах.

Однако в Управлении администрации Бабаевского района эту информацию опровергли.

- Школа подключена к централизованному отоплению, такого в принципе быть не может, - пояснила Newsvo начальник управления образования администрации Бабаевского муниципального района Наталья Соловьева.

Отметим, что сообщение об отключении отопления уже удалено из соцсети.