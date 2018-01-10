В Вологде на Масленицу собираются сжечь 400 тысяч рублей

10.01.2018 [Общество]

410 660 рублей – такую сумму готова потратить администрация Вологды на 12-метровое чучело, которое сожгут на масленичных гуляниях.

Аукцион на выполнение работ, связанных с изготовлением чучела, появился на сайте госзакупок. Из чего именно складывается такая цена, в документах закупки не указано. Там есть лишь перечень работ, но графы с их стоимостью не заполнены.

Так, в калькуляции затрат «на работы по изготовлению, установке и охране фигуры чучело «Масленицы» в количестве 1 (одной) штуки высотой 12 метров, предназначенной для сожжения в рамках проведения и организации массового городского мероприятия народное гулянье «Масленица – 2018» указаны следующие затраты: пиломатериал, скобяные изделия, материал обивки (тканевый), услуги автоспецтехники, подготовка (расчистка) площадки, сборка и установка каркаса чучела, установка горючего подклада под внешнюю обивку чучела (еловые ветки, солома), установка внешней обивки чучела ( туловище, платок, фартук , рукава), художественное оформление лица, установка головы чучела с оформлением (мётлы, солома, банты и т.д.), заключительное оформление, пропитка горючими смесями, сожжение чучела, уборка территории.

В 2016 году на чучело Масленицы в Вологде было потрачено 373 180 рублей. Договор тогда был заключен с «Вологдазеленстроем», который на тот момент накопил огромные долги перед поставщиками. В 2017 году чучело обошлось городу в 298 000 рублей, исполнителем контракта была фирма ООО «Гарант».

Тэги: масленица
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