Череповчанин рассказал о космическах элементах, найденных в древней окаменевшей медузе

Палеобиолог из Череповца Григорий Винтер изучил окаменевшее тело кубомедузы, которую он нашел на берегу Шексны в 2015 году. Возраст медузы оценивается в 470 миллионов лет. В ходе исследования выяснилось, что она могла быть "свидетелем" космической катастрофы.

«Результаты изысканий, проведённых с помощью специального анализатора стоимостью более 2 млн. рублей, просто ошеломили: кроме вполне обычных кроме обычных, часто встречаемых, химических элементов - железа, свинца, кремния и типичного для морских организмов селена, окаменевшее кишечнополостное содержит иридий и палладий – причём в количествах, которые невозможно объяснить ничем, кроме их космического происхождения», - пишет Григорий Винтер.

Медуза, которую Григорий Винтер назвал Sheksna felix, также содержит редчайший химический элемент иттрий.

«Я одновременно сделал анализ элементного состава породы, вмещающей окаменевшую медузу. Оказалось, что она имеет совершенно другой состав, чем древнее кишечноплостное – нет ни палладия, ни иридия, но много золота, причём в процентном соотношении, аналогичном богатейшим золоторудным месторождениям», - продолжает исследователь.

Помощь по изучению череповецкой медузы Григорию Винтеру оказал геолог из Владивостока Константин Крамчанин, который сейчас специализируется на поиске золотосодержащих месторождений по всему Дальнему Востоку.

Изучение кубомедузы привело к неожиданным открытиям. Как оказалось, уже несколько лет подряд шведские геологи и специалисты по метеоритам, а в последние два года россияне в Ленинградской области исследуют фрагменты двух космических тел, столкнувшихся между Землёй и Марсом (по другой версии – между Землёй и Луной) примерно 264-270 млн. лет назад - метеоритный дождь из обломков одного из этих тел накрыл территорию современной Скандинавии.

«Породы ордовика в Швеции буквально нашпигованы обломками метеорита из класса хондритов. Совсем недавно – в 2016 году – шведские геологи идентифицировали обломок второго космического тела. Из-за сильной оплавленности в земной атмосфере данный фрагмент не дал полноценной информации о своём составе, однако стало ясно, что это был астероид с совершенно нетипичным для других космических тел составом и сейчас его отнести к какому-либо классу внеземных объектов невозможно», - комментирует свое исследование Винтер.

Он считает, что медуза, которая при жизни была пассивным фильтратом, прикрепилась неподалёку от устья геотермального источника глубинного происхождения, среди минералов которого были иттрий и золото. Также Григорий Винтер предположил, что когда кубомедуза достигла «подросткового» возраста и стала увеличиваться в размере, готовясь оторваться от дна, над ней – в звёздном небе над тёплым, кишащим жизнью ордовикским морем – произошла космическая катастрофа. Столкнулись два объекта, каждый из которых был в диаметре не менее 500 метров. Sheksna felix могла стать свидетелем невыносимо яркой вспышки, страшного грохота и длящегося несколько суток подряд метеоритного дождя.