В областном правительстве рассказали об увеличении турпотока в новогодние праздники

10.01.2018 [Общество]

177,4 тысячи человек - туристов и экскурсантов – посетили Вологодскую область с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, сообщает сайт регионального правительства. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Лидерами по туристскому потоку стали Великоустюгский район (70 тысяч посетителей) и Вологда (45 тысяч человек). На главной сцене вотчины российского Деда Мороза в новогоднюю ночь состоялось мультимедийное шоу «Новогодняя перезагрузка!», которое посетили более 4 тысяч человек.

«Я лично присутствовал в новогоднюю ночь в Великом Устюге. Вместе с Дедом Морозом поздравил устюжан и гостей города с Новым Годом, - рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. – Кстати, ежегодно не только увеличивается поток туристов, но и расширяется география. Новый год вместе с нами встречали гости из шести стран мира, в том числе из Австралии, а также из 45 регионов России. Были полностью заполнены все гостиничные комплексы, апартаменты. При этом, благодаря отличной организации, не было допущено ни одного случая нарушений общественного порядка».

В областной столице впервые была организована программа «Рождественская сказка в Вологде». Старт мероприятиям был дан 30 декабря 2017 года на площади Революции, когда главные гости - Российский Дед Мороз и Костромская Снегурочка - зажгли огни на новогодней елке.

7-8 января в Вологде состоялся Фестиваль вертепных театров, направленный на поддержку фольклорных театральных коллективов. В мероприятии приняли участие 9 творческих коллективов из Санкт-Петербурга, Ярославской области, а также Вологды, Череповца, Нюксеницы, Шексны. Общее количество участников фестиваля вертепных театров – 90 человек, зрителей – порядка 5500 человек.

Всю новогоднюю неделю работали государственные музеи в Вологде, Великом Устюге, Белозерске и Кириллове. За это время их посетили свыше 49 тысяч человек.

- Вологодская область является одним из лидеров в туристкой отрасли России и уже который год подряд достойно входит в десятку лучших регионов по развитию сферы туризма. В этой связи мы наблюдаем устойчивый интерес у жителей нашей области и других регионов к мероприятиям, проводимым в Новый год и всю рождественскую неделю 2018 года, - резюмировал начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

Тэги: туристы, новый год
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