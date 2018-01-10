На маршрут №37 в Вологде вышел низкопольный «Олимп»

С 9 января по маршруту №37 Вологда-Молочное курсирует автобус «Олимп», рассчитанный на 110 пассажиров. Этот транспорт заменил работавший на этой линии автобус «ПАЗ», который вмещал только 60 пассажиров, сообщает пресс-служба городской администрации. Напомним, что на эти ПАЗы постоянно жаловались пассажиры - в салонах очень тесно, а летом из-за духоты люди теряли сознание. Кроме того, в них нельзя ездить на инвалидных колясках.

- От вологжан поступали обращения по поводу того, что в автобусах № 37 недостаточно мест. Поэтому в конце прошлого года мы закупили две машины, вмещающие по 110 пассажиров. Они заменят работающие сейчас «ПАЗики». Освободившиеся автобусы будут направлены на другие востребованные маршруты, - прокомментировал директор ООО «Вологдатранс» Сергей Люлин. – Оба автобуса низкопольные и оборудованы пандусами для маломобильных граждан.

На какие именно маршруты будут направлены неудобные автобусы, не сообщается.

Планируется, что до конца января на маршрут №37 выйдет еще один низкопольный автобус. Сейчас он проходит техническую подготовку.

Отметим, что пассажирам, передвигающимся на инвалидных колясках, от появления низкопольного автобуса на 37 маршуре стало не намного легче, ведь они не знают, по какому расписанию он ходит. Как мы сообщали ранее, такая же проблема сложилась и на маршруте 37Э: хотя в расписании перевозчика были специально помечены рейсы, которые обслуживаются автобусом, доступным для людей на инвалидных колясках, приспособленный и неприсобленный "Олимпы" каждые 10 дней меняются рейсами, а информации об этом нигде нет, в итоге пассажиры не всегда знают, в какое время выходить на jcтановку.

- Лучше бы сделать, чтобы один маршрут, 37э, был полностью доступным, чем один автобус на экспрессе и два автобуса - на 37-м, как планируют. А впоследствии, после проведения конкурса на обслуживание 37Э, чтобы все три автобуса на нем стали доступны для маломобильных пассажиров. Тогда и отметок никаких о том, какие автобусы на маршруте доступны, не надо будет, тем более что они часто не соответствуют действительности, потому что доступные автобусы ходят в разное время, о чем пассажиров в известность не ставят. А на 37-м можно один доступный плюс один низкопольный без аппарели оставить, хотя бы так, - рассказали пассажиры.

Как сообщает городская администрация, еще 10 машин, приобретенных за счет городского бюджета, поступят в Вологду в первом квартале 2018 года. Это будут низкопольные машины большой вместимости, работающие на газу.